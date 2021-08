Idris Elba confirma que será "Knuckles" en "Sonic the Hedgehog 2"

El actor Idris Elba confirmó en su cuenta de Twitter que interpretará a "Knuckles" en la próxima película de "Sonic the Hedgehog".

"Knock, knock", escribió el británico junto a un adelanto de cómo lucirán los guantes del personaje en esta secuela, cuyo estreno está fijado para abril de 2022. Además de "Knuckles", esta cinta contrá con la presencia de "Tails", otro personaje clave de la saga de videojuegos de "Sonic".

De esta manera Elba se suma a un elenco compuesto por Ben Schwartz como "Sonic" y Jim Carrey como el "Dr. Robotnik".

Estrenada meses antes del inicio de la pandemia, "Sonic the Hedgehog" no solo logró recaudar casi 320 millones de dólares a nivel mundial, si no que además se ganó el respeto de los fanáticos de la franquicia de videojuegos tras haber rediseñado al personaje principal.