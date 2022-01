Increíble error en reunión de "Harry Potter": confundieron a Emma Watson con Emma Roberts

El especial "Harry Potter: Regreso a Hogwarts" que se estrenó el día de Año Nuevo incluyó a una confusión que no se escapó de los fanáticos: se mostró una imagen de supuestamente Emma Watson en su infancia, pero en realidad correspondía a otra actriz.

Durante el especial disponible en HBO Max se usó una foto de la infancia de Emma Roberts, la actriz de las series "American Horror Story" y "Scream Queens", en lugar de la verdadera "Hermione Granger".

Un usuario mostró el error en Twitter con una comparación entre el especial de Harry Potter y la fotografía publicada en el Instagram de Emma Roberts en 2012, en la que aparece con un plato y orejas de Minnie Mouse.

En una declaración a Entertainment Weekly, los productores del especial de Harry Potter admitieron el error y que habrá "próximamente nueva versión".

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh