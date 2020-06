J. J. Abrams "rogará" para trabajar con John Boyega tras discurso contra el racismo en Londres

El director estadounidense J. J. Abrams dijo volvería a trabajar con John Boyega después del apasionado discurso del actor en una protesta de Black Lives Matter en Londres días atrás.

Boyega lideró la manifestación en Hyde Park, donde dijo: "Les estoy hablando desde mi corazón. No sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda... Necesito que entiendan lo doloroso que es que todos los días te recuerden que tu raza no vale nada".

Abrams, que trabajó con el actor en "Star Wars: The Force Awakens" y "Star Wars: The Rise Of Skywalker", tuiteó un clip del discurso de Boyega y escribió: "Sabes que mientras tenga permitido seguir trabajando, siempre estaré rogando por trabajar contigo".

"Profundo respeto y amor, mi amigo", agregó el director, sumándose al apoyo que tuvo Boyega por nombres como Mark Hamill y Jordan Peele.

