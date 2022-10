Ed Sheeran terminó "dolido" cuando su canción para James Bond fue descartada por la de Billie Eilish

Mientras que la estadounidense Billie Eilish se convirtió en la artista más joven de la historia en crear una canción para la saga sobre el espía "James Bond", su colega británico Ed Sheeran admitió haber sentido tristeza.

Eilish y su hermano, el productor Finneas, lograron un Oscar por la composición para "No Time to Die", sin embargo, Sheeran ya se había hecho una idea de la posible gloria que conseguiría.

Es que el intérprete de "Shape of You" fue conciso: "Estuve a punto de hacer -el tema de Bond- y cambiaron de director, y luego simplemente cambiaron los guiones y eso fue todo... habíamos hecho todas las reuniones, empecé a escribirlo".

Todo estaba listo, incluso el trovador se había reunido con la productora del filme homónimo a la canción, Barbara Broccoli, respecto a la posibilidad de realizar el tema.

"No voy a fingir que no me dolió no hacerlo", continuó. Pese al golpe, el crooner mantiene la esperanza, pues está, en sus propias palabras "por supuesto" muy abierto a la oportunidad en el futuro.