Hans Zimmer y Johny Marr se reúnen para la banda sonora de “Bond: No Time To Die”

El ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, se unirá al compositor Hans Zimmer para grabar la banda sonora de la próxima película de James Bond "No Time to Die".

Zimmer, ampliamente celebrado por sus partituras para películas como "Gladiador", "El Rey León", "Interstellar", "Inception" y la trilogía "Batman" de Christopher Nolan y "12 años de esclavitud", fue seleccionado para la cinta del Agente 007 como un reemplazo de último minuto a principios de este mes.

"Parte del legado de las películas de Bond es la música icónica, así que estoy muy feliz de llevar mi guitarra a 'No Time To Die'", dijo Marr a NME.

El dúo ya había trabajado previamente en una serie de proyectos, incluidas las bandas sonoras de "Inception" y "The Amazing Spider-Man".

A principios de esta semana, se anunció que Billie Eilish escribirá y cantará la canción principal de "No Time to Die", siendo la artista más joven en proporcionar la banda sonora de una película de Bond, que a lo largo de los años ha tenido a nombres como Paul McCartney, Duran Duran, Madonna, Adele y Sam Smith.