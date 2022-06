Sin Daniel Craig, próxima película de James Bond será "una reinvención" del personaje

La productora de la saga de James Bond, Barbara Broccoli, afirmó que aún no definen al próximo agente y aseguró que el personaje será "una reinvención", sin dar mayores detalles.

Broccoli reveló en un evento que aún no han elegido al actor que reemplazará a Daniel Craig, que se despidió del traje en "No Time to Die" en 2021.

"Nadie está en la carrera. Estamos pensando a dónde ir con él, estamos hablando de eso. No hay un guión y no podemos pensar en uno hasta que decidamos cómo vamos a abordar la próxima película porque, en realidad, es una reinvención de Bond", dijo la productora, hija de Albert R. Broccoli, que estuvo a cargo de las nueve primeras cintas de la franquicia.

"Estamos reinventando quién es él y eso lleva tiempo. Diría que faltan al menos dos años para filmar", agregó Broccoli, lo que refleja que la próxima cinta de James Bond podría llegar a partir de 2025.