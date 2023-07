James Cameron niega estar trabajando en una serie sobre la tragedia de sumergible "Titan"

El cineasta canadiense James Cameron desmintió los rumores que lo vinculan con un proyecto fílmico sobre la catastrófica implosión del sumergible "Titan".

Durante la semana, el tabloide británico The Sun publicó un informe que supuestamente revelaba que el director de "Titanic" estaba trabajando en una serie relacionada a la expedición al barco hundido el mes pasado que terminó cinco víctimas fatales.

Una fuente relató al medio que el prominente realizador "estaba en conversaciones con una importante cadena de streaming" para hacerlo realidad. Sin embargo, Cameron se virtió a su cuenta de Twitter para negar rotundamente las habladurías.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.