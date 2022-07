James Cameron piensa en dejar la dirección de las próximas "Avatar"

Con las filmaciones terminadas de "Avatar 2" y Avatar 3", James Cameron analizó la posibilidad de dejar el puesto a otra persona para hacerse cargo de las próximas cintas de la saga.

"Avatar: The Way Of Water", la segunda entrega en diciembre de este año y "Avatar 3" está planificada para 2024. Ambas se filmaron en simultáneo bajo la dirección de Cameron.

Pero ahora, el canadiense dijo a Empire "las películas de 'Avatar' en sí mismas consumen todo. También estoy desarrollando otras cosas que son emocionantes".

Y agregó: "Creo que con el tiempo, no sé si eso es después de la 3 o la 4, querré pasar el relevo a un director en el que confíe para que se haga cargo".

Además de la segunda y la tercera, también están confirmadas una cuarta y una quinta películas de "Avatar", que se estrenarán en diciembre de 2025 y diciembre de 2027.