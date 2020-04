James Gunn actualiza información sobre "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" y "Suicide Squad 2"

James Gunn, director de la saga "Guardianes de la Galaxia" y de "Suicide Squad 2", dijo que no habrá modificación en ninguna de las próximas películas debido a los retrasos durante la pandemia de coronavirus.

En respuesta a las preguntas de los fanáticos en su cuenta de Twitter, el estadounidense dijo que la nueva película "Suicide Squad" para Warner Bros. y DC Comics avanza según lo planeado para su estreno el 6 de agosto de 2021.

"En este momento no hay razón para que la fecha se mueva. Estamos dentro o antes de lo previsto. Fuimos extremadamente afortunados de terminar el rodaje y configurar la edición desde nuestros hogares (debido a un equipo de postproducción y un estudio con previsión) antes de la cuarentena ", dijo Gunn.

Gunn dijo que el trabajo de post-producción de la segunda parte de la cinta de anti-héores va bien pero que aún no pueden ofrecer imágenes de adelanto.

Por otro lado, también aclaró que la tercera entrega de "Guardianes de la Galaxia" sigue tal como está previsto, es decir, que comience las grabaciones en los próximos meses, pese a no tener aún una fecha de estreno en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"En este momento los planes con 'Vol. 3' también son exactamente los mismos que antes del coronavirus", dijo el director.

Esto llega días después de que Marvel haya reprogramado la mayoría de sus próximas películas.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3 — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

I wish we were but, as you might imagine, although editing #TheSuicideSquad has been pretty smooth in the time of quarantine (I’m working on the cut right now), there are a lot of other factors slowed - some of those related to releasing images, trailers, etc. https://t.co/Mk64ax3fUu — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020