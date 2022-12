James Gunn, codirector de DC Studios, se refirió a la cancelación de "Wonder Woman 3"

James Gunn, el director que recientemente fue nombrado como codirector de DC Studios, se refirió a la supuesta cancelación de "Wonder Woman 3" y al futuro de las películas de DC Comics.

A través de su cuenta de Twitter, Gunn no descartó ni confirmó la noticia, aunque indicó que "algo de eso es verdad, algo es semi verdad, otras no son ciertas y hay otras que aún no hemos decidido si serán así o no".

Este jueves se informó que la tercera entrega de "Wonder Woman 3" no continuaría por desacuerdos en el guión entre DC Studios y Patty Jenkins, su directora. Medios internacionales reportaron que Jenkins prefirió dar un paso al costado y que, si bien la cinta no ha sido formalmente cancelada, su futuro está puesto en duda.

So. As for the story yesterday in the Hollywood Reporter, some of it is true, some of it is half-true, some of it is not true, & some of it we haven’t decided yet whether it’s true or not. — James Gunn (@JamesGunn) December 8, 2022

"Peter (Safran) y yo quisimos encabezar DC Studios sabiendo que entraríamos a un ambiente fraccionado, tanto por las historias que se están contando como por su audiencia, y sabíamos que habría un periodo inevitable en el que transitemos hacia historias más cohesivas en series, cine, animación y videojuegos", explicó el ejecutivo.

Además indicó que "sabemos que no haremos a todos felices con los pasos que demos en este camino, pero podemos prometer que todo lo que estamos haciendo será en servicio de la historia y de los personajes de DC".