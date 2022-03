Jared Leto defiende a Marvel: "Las salas de cine no existirían sin sus películas"

Las películas de superhéroes, lideradas por Marvel y DC, han sido objeto de críticas de varios directores, pero el actor y músico Jared Leto salió al paso en la previa del estreno de "Morbius".

El estadounidense se refirió específicamente a las producciones de Marvel, de donde proviene "Morbius", aunque no será parte de su universo cinematográfico cuando se estrene a fines de marzo.

"Si no fuera por las películas de Marvel, ni siquiera sé si existirían los cines", expresó Leto a Variety, además de tener "gratitud por estas películas porque mantienen vivo el cine", en referencia a las adaptaciones de personajes de cómics. En 2016 además fue el "Joker" en "Suicide Squad".

De las 10 películas más taquilleras de la historia, cuatro son de Marvel: "Avengers: Endgame", "Avengers: Infinity War", "Spider-Man: No Way Home" y "The Avengers".

"Morbius" se estrena el 31 de marzo y cuenta con Leto como el Dr. Michael Morbius que sufre una rara enfermedad en la sangre y que busca curarse a sí mismo.