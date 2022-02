Javier Bardem se queja de que españoles son "minoría" frente a latinos en Hollywood

Después de ser nominado a los Oscar como Mejor Actor, el español Javier Bardem ha reclamado que los artistas españoles son "minorías" en Hollywood.

El oriundo de Islas Canarias expresó tras su nominación por "Being the Ricardos", que "si hablamos de minorías, hablemos de las minorías españolas ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno".

"Yo he hecho dos", siguió Bardem, "uno con Woody Allen, porque el filme pasaba en España, y otro en 'Los Piratas del Caribe', que se llama capitán Salazar, porque lo hacía yo. A mí no me han ofrecido nunca un personaje español".

"No hay personajes españoles fuera de la cinematografía española. Hay personajes latinoamericanos. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías", se quejó el actor.