Jeff Bridges estuvo "cerca de morir" por Covid-19 en medio de tratamiento de cáncer

A principios de 2021, el actor estadounidense Jeff Bridges se contagió de Covid-19 y estuvo a punto de morir, según confesó recientemente en una entrevista.

En conversación con revista People, el actor de 72 años contó que en enero de 2021 contrajo el virus y por ese entonces aún no estaba disponible la vacuna. Además, estaba en plena quimioterapia por un linfoma que se le detectó en 2020.

"No tenía defensas. Eso es lo que hace la quimioterapia: te despoja de todo tu sistema inmunológico. No tenía nada para combatirlo. Covid-19 hizo que mi cáncer no pareciera nada", expresó el protagonista de "The Big Lebowski".

Bridges pasó casi cinco meses en el hospital y aseguró que estuvo "bastante cerca de morir. Los médicos me decían: 'Jeff, tienes que pelear. No estás peleando'. Yo estaba en modo de rendición. Estaba listo para partir. Estaba bailando con mi mortalidad".

En septiembre de 2021, Bridges reveló que su cáncer se encontraba en remisión y retomó su trabajo, que incluyó la filmación de la nueva serie "The Old Man".