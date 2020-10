Joaquin Phoenix y Ridley Scott vuelven a trabajar juntos en drama histórico sobre Napoleón

El actor Joaquin Phoenix y el director Ridley Scott volverán a trabajar juntos en "Kitbag", una película histórica sobre el militar y estadista Napoleón Bonaparte.

De acuerdo a Hollywood Reporter, la cinta será dirigida por Scott y el guión estará a cargo de David Scarpa ("All the Money in the World").

Según Deadline, Joaquin Phoenix interpretará a Napoleón en una producción que fue definida como "una mirada personal y original a los orígenes de Napoleón y sus cambios, su despiadado ascenso a emperador, todo visto desde el prism de su adictiva y volátil relación con su esposa Josephine".

La dupla de Phoenix y Scott vuelve a materializarse en el cine tras "Gladiador", la aclamada producción del año 2000 que ganó cinco premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Esta también significó la primera nominación de Joaquin Phoenix al galardón por su papel del emperador "Commodus".

Por ahora "Kitbag" no cuenta con fecha de estreno.