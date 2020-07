Jodie Foster sobre el rol de la mujer en el séptimo arte: "Queremos una voz en el cine"

Entre el 4 y 9 de agosto se realizará una nueva edición del Festival de Cine de Mujeres. Una de las grandes novedades de este evento cultural es el estreno del documental Be Natural, cinta dirigida por Pamela B. Green que reapasa la historia de Alice Guy Blanché, francesa y primera directora de cine.

Además de repasar la carrera de esta destacada mujer del séptimo arte, el documental cuenta con la narración de otra mujer relevante del cine: Jodie Foster.

La protagonista de El Silencio de los inocentes y ganadora dos veces del Oscar se involucró en el proyecto hace 10 años.

"Debo confesar que no sabía nada de Alice Guy-Blaché antes de involucrarme en la película (...) Y es una locura, pues me considero una persona que más o menos domina algunos aspectos importantes de la historia del cine", señaló Foster a La Tercera.



La trascendencia de Guy Blanché en el cine no fue tomada en cuenta hasta después de su muerte.





"Debido a que Alice Guy-Blaché vivió muchos años, alcanzó hacia el final de su vida a que su nombre y su obra fuera considerados en algunos libros e investigaciones. Pero no vivió para ver como luego se la redescubriría y se pondría en valor su obra. Hoy incluso parece ser evidente que no sólo fue la primera mujer directora, sino que también la primera persona que dirigió un filme de ficción: La fée aux choux (El hada de los repollos), de 1896", comentó.

La actriz y directora también se dio el tiempo para analizar el rol que juega la mujer en el cine y los avances que se han logrado desde la época de Alice Guy Blanché.

"En la época de Alice Guy-Blaché, las mujeres eran consideradas simplemente ciudadanas de segunda clase y no estaban llamadas a ocupar ese rol. Nos tomó mucho tiempo lograr la confianza para considerarnos líderes. Ahora, afortunadamente, y después de haber recorrido un largo camino, existen grandes películas dirigidas por mujeres. Los estudios despertaron y comprendieron que tenemos un lugar importante y que queremos una voz en el cine. Aún así, hay un largo camino por recorrer", cerró.