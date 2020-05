John Cusack denuncia ataque de policía mientras grababa protestas en Chicago

El actor estadounidense John Cusack aseguró en su cuenta de Twitter que fue atacado por la policía de Chicago mientras filmaba las protestas en esa ciudad durante la jornada del sábado.

Cusack ha estado documentando las protestas de Chicago que estallaron a raíz del asesinato de George Floyd días atrás.

"A los policías no les gustaba que filmara el auto en llamas, por lo que me atacaron con bastones, golpeando mi bicicleta", escribió.

El video publicado por Cusack no muestra el incidente, pero el audio del mismo indica que la voz de un desconocido le aconseja fervientemente que avance y luego el sonido de golpes.

El actor de "Alta Fidelidad" también dijo en otro tuit que había atacado con un spray de pimienta.

"Esto bien podría ser el principio del fin de la repugnante era de Trump. Gracias a Dios, se siente como un torrente de indignación que llega a un punto crítico, una ola que alcanza su punto máximo", expresó el actor.

