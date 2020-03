John Turturro entregó detalles de su Carmine Falcone en "The Batman"

El próximo año se estrenará "The Batman", la cinta de Matt Reeves protagoniaza por Robert Pattinson como el superhéroe, que a más de un año desde su lanzamiento se ha convertido en una de las cintas que más expectativas genera.

Dentro de ese elenco se encuentra John Turturro, quien interpretará al mafioso Carmine Falcone. En conversación con The Inquirer, el actor de "The Plot Against America" entregó detalles de esta experiencia. "Interpreto al malo", adelantó.

"Cuando crecía era fan de Batman, pero realmente era un fan de El Zorro. Así que no hay Batman sin El Zorro. Cuando tenía cinco años me creía El Zorro con una espada. Tenía un palo con el que daba a mi padre todo el rato. Entonces, cuando Batman llegó a la televisión, fue muy emocionante", dijo.

Luego, fue claro. "Leo algunos de los cómics. Mi hijo siempre lee cómics de DC. Así que he jugado con eso desde hace años. Me gusta Matt Reeves. Es un reparto interesante", sostuvo.

En el elenco, también destacan Colin Farrell como Oswald Cobblepot/Pingüino, Paul Dano como Edward Nashton/Enigma, Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon, Peter Sarsgaard como Gil Colson y la Jayme lawson como Bella Réal.