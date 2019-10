"Joker" se convirtió en la película para adultos más taquillera de la historia

La película "Joker" se coronó como la película clasificada para adultos más taquillera de la historia, al superar los 788 millones de dólares recaudados en todo el mundo, con los que batió el récord anteriormente registrado por "Deadpool".

La película se calificó de categoría R en EE.UU., lo que significa que no es recomendable para menores de 17 años, algo que en otras partes del mundo se ha traducido en restricciones similares según las clasificaciones por edades de cada país.

A pesar de esa limitación de público, las primeras estimaciones han previsto que la cinta cruzará la frontera de los 800 millones de dólares a lo largo de este fin de semana.

Anteriormente, "Deadpool" consiguió el logro de ser la película para adultos más taquillera con 783 millones recaudados en 2016.

De hecho, el protagonista de "Deadpool", Ryan Reynolds, felicitó por Twitter a la cinta que ha superado su récord con una foto del cartel de "Joker" en la que aparece Joaquín Phoenix como el villano de la franquicia de cómics de DC.

La noticia del logro de "Joker" llega después de una gran controversia por su proyección en salas de cine debido a su violencia explícita, por la que fue acusada por ciertas agrupaciones de ser un peligro por promover la violencia.

