Jonah Hill dejará las promociones en medios porque esas instancias "exacerban mis ataques de ansiedad"

El actor Jonah Hill decidió no participar más de la promoción de los proyectos audiovisuales en los que se vea involucrado para "proteger" su salud mental, de acuerdo a una carta emitida a los medios.

Hill no acudirá a eventos públicos ni aparecerá en medios de comunicación para difundir sus nuevas producciones porque estas situaciones "exacerban" sus "ataques de ansiedad", explica el estadounidense.

"Terminé de dirigir mi segunda película, un documental sobre mí y mi terapeuta que explora la salud mental en general llamado 'Stutz'. Todo el propósito de hacer esta película es brindar terapia y las herramientas que aprendí en la terapia a una amplia audiencia para uso privado a través de una película entretenida", dijo Hill.

"A través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a la conclusión de que he pasado casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se ven exacerbados por las apariciones en los medios y los eventos públicos", explicó el actor.

"No me verán por ahí promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme. Si me enfermara más al salir y promocionar, no estaría actuando fiel a mí mismo o a la película", dijo Hill.

Al final, afirmó entender que es "de los pocos privilegiados que pueden darse el lujo de tomarse un tiempo libre. No perderé mi trabajo mientras trabajo en mi ansiedad. Con esta carta y con 'Stutz', espero que sea más normal que la gente hable y actúe sobre estas cosas. Para que puedan tomar medidas para sentirse mejor y para que las personas en sus vidas puedan entender sus problemas con mayor claridad".