Jonathan Majors reapareció tras ser declarado culpable: negó cargos por violencia

El actor Jonathan Majors reapareció y dio su primera entrevista tras ser declarado culpable de agresión imprudente y acoso.

En conversación con "Good Morning America", el intérprete de "Kang, el conquistador" volvió a negar, entre lágrimas, haber agredido a su ex novia Grace Jabbari.

"No debería haber estado en el auto. No debería haber estado en la relación. Debería haber terminado", dijo. "Si no hubiera estado en ese auto, nada de esto sucede", afirmó.

El 25 de marzo de 2023, el intérprete de 34 años fue arrestado por la policía de Nueva York tras golpear a la mujer, quien afirmó que la discusión inició en un auto luego de ver un mensaje comprometedor que recibió el artista.

Posteriormente, y con el fin de quitarle el teléfono a Jabbari, Majors la tomó de la mano derecha, torciendo su brazo tras su espalda y propinándole un golpe en la cabeza.

No obstante, el actor aseguró desconocer el origen de las lesiones: "Fui imprudente con su corazón, no con su cuerpo. Mis manos nunca han golpeado a una mujer, jamás", declaró.

El intérprete, que fue despedido de Disney en cuanto se dio a conocer el veredicto, será sentenciado el 6 de febrero, arriesgando hasta un año de cárcel.