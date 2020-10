"Jurassic World: Dominion" pausa sus grabaciones por positivo de coronavirus

Justo en el día en que se mostró un nuevo afiche y se anunció su fecha de estreno para 2022, la película "Jurassic World: Dominion" reveló que tendrá que hacer un alto en su producción debido al surgimiento de casos positivos de coronavirus al interior de su equipo.

Fue el director de la cinta Colin Trevorrow el encargado de difundir la noticia a través de su cuenta de Twitter: "Despertando con la noticia de que tuvimos algunos exámenes positivos por coronavirus en 'Jurassic World'", indicó el cineasta.

"Debido a nuestros protocolos de seguridad haremos una pausa por dos semanas. Ya volveremos", agregó.

Por su parte Universal Studios dijo en un comunicado que los casos positivos aparecieron la noche de este martes y que dichas personas se sometieron a nuevos exámenes este miércoles, los que "fueron todos negativos".

"Como resultado de esto las grabaciones fueron pausadas temporalmente y las retomaremos según establezcan las guías de seguirdad", concluyeron.

"Jurassic World: Dominion" estará protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y además contará con Sam Neill, Jeff Goldblum y Laura Dern, los actores de la saga original.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX