Kevin Spacey tendrá su primera aparición en una película desde acusaciones de abuso sexual

La próxima película de Franco Nero tendrá la presencia de Kevin Spacey en lo que será su primera aparición en la pantalla grande en cerca de cuatro años tras acusaciones de abuso sexual en su contra.

"L'uomo Che Disegnò Dio" es el título de la cinta de bajo presupuesto de Nero que será protagonizada por Vanessa Redgrave y contará la historia de un artista ciego que tiene el extraordinario don de hacer retratos reales con solo escuchar voces humanas.

Spacey hará un cameo en la película del italiano como un detective y será su regreso a primera plana luego de haber filmado "All the Money in the World", aunque su rol fue eliminado y reemplazado por el fallecido Christopher Plummer. Además, fue sacado de la última temporada "House of Cards"de Netflix al año siguiente.

El actor fue acusado a fines de 2017 de agresión sexual por un actor y luego enfrentó al menos cuatro procesos judiciales sobre abuso y comportamiento inadecuado, pero las demandas han sido desestimadas y retiradas.