La próxima película de "Actividad Paranormal" ya encontró a su director

"Actividad Paranormal" planea una nueva película que se perfila como un reinicio de la franquicia que ya cuanta con seis entregas anteriores y un spin- off (The Marked Ones).

The Hollywood Reporter asegura que el encargado de dirigir la próxima entrega será Will Eubank (Happy Death Day, Underwater). El medio también afirma que si bien, no se conocen muchos más detalles de la cinta, sus fuentes describen la propuesta como una "modificación inesperada" de la saga de terror.

Christopher Landon, será el encargado de escribir la historia, que no es ajena a él, ya qie estuvo a cargo del guion de la de la segunda, tercera y cuarta película de la franquicia, además de dirigir el spin- off estrenado en 2014.

Jason Blum de Blumhouse y Oren Peli, será quien produzca el film, mientras que Steven Schneider y Landon, serán los productores ejecutivos.

El estreno de la séptima película de "Actividad Paranormal" está programado inicialmente para marzo del 2022, sin embargo, todo podría cambiar debido a la pandemia del Covid- 19.