¿La quinta es la vencida? "The New Mutants" busca estrenarse en agosto

Primero fue el 2018, luego diversas fechas en 2019 y algunas en el 2020. Anuncios con bombo y platillo de estrenos que no quedaban en nada, ¿hasta ahora?

Según informó The Hollywood Reporter, "The New Mutants" fijó una nueva fecha para por fin estrenarse en los cines, el próximo 28 de agosto.

Mediante redes sociales, 20th Century anunció sus intenciones de estrenar la cinta sí o sí en este año, a pesar de la actual crisis sanitaria a nivel mundial.

Debido al Covid-19, se postergo su lanzamiento original para este año y se puso en su jaque su llegada a las salas de cines. ¿Podrá ahora romper ese maleficio?