La reacción de Ryan Gosling tras ganar canción de Barbie en Critic's Choice Awards

El co-protagonista de uno de los más grandes estrenos del año pasado, Ryan Gosling, tuvo una divertida reacción al ver que el tema principal de "Barbie" fue galardonado en los Critic's Choice Awards de 2024.

Gosling, quien acompañó a Margot Robbie como Ken en la película de la afamada muñeca de Mattel, se lució al darle voz a la balada "I'm Just Ken", tema producido por Mark Ronson y Andrew Wyatt, músicos que fueron a recibir el premio tras ser anunciado.

Luego de ser revelado el ganador de la categoría "Mejor canción", la cámara apuntó directamente a la voz de la estrella, quien parecía confundido y desconcertado ante el inminente triunfo.

Ryan Gosling reacts to “I’m Just Ken” winning Best Song at the #CriticsChoiceAwards https://t.co/amDTzwXLR5