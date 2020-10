"Legalmente rubia 3", con Reese Witherspoon, confirma su fecha de estreno

Después de años de rumores y proyectos inconclusos, finalmente se confirmó el estreno de "Legalmente rubia 3", que tendrá nuevamente a Reese Witherspoon como protagonista.

El estudio de cine MGM anunció que la tercera parte de la saga se estrenará en los cines en mayo de 2022. Aún no hay fecha de inicio del rodaje de la cinta con nuevas historias de "Elle Woods".

Inicialmente, "Legalmente rubia 3" estaba programada para febrero pasado y luego se trasladó para mayo de este año. Y ahora se confirma una nueva fecha de estreno con Witherspoon como protagonista.

Elle Woods is back! Legally Blonde 3 coming May 2022. We rest our case. #LegallyBlonde3 #ElleWoods @ReeseW pic.twitter.com/WnxI1YEfqD