Lena Headey es demandada por 1,5 millones de dólares por no pago de comisiones a su agencia

La actriz Lena Headey se encuentra entre la espada y la pared luego de que su antigua agencia -Troika- la demandara por hacerle el quite a deudas relacionadas con más de un proyecto.

Quien intrepreta a "Cersei Lannister" en la exitosa serie "Game of Thrones" no pagó las contribuciones de "Thor: Love and Thunder", la película "9 balas" y la serie "Rita". En suma, Headey debe, según especificó la firma, al menos de 1,45 millones de dólares, informó Variety.

El medio cita que la agencia de representación solicita a actriz que no solo se ponga al día con las cuentas, ya que Troika pide que "se ordene a Headey el pago de las mismas, que se le indemnice por el incumplimiento del contrato, que se le abonen los intereses y que se le reembolsen los gastos legales".

Por su parte, la defensa de la actriz asegura que ella nunca firmó un acuerdo con Troika o con Michael Duff, quien en el pasado era su representante.

Asimismo, se argumenta que la actriz se basó en un acuerdo oral entre ellos que data de 1990, cuando Duff trabajaba en Lou Carl Associates, la agencia que llevaba la carrera de Headey.