Libro detalla la mala relación entre Tom Hardy y Charlize Theron en "Mad Max: Fury Road"

El rumor de los conflictos entre Tom Hardy y Charlize Theron durante el rodaje de "Mad Max: Fury Road" sumó nuevos datos y relatos en un libro sobre la realización de la película de George Miller.

El libro escrito por Kyle Buchanan llamado "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road" revela que la actriz sudafricana pidió "protección" debido a la agresividad de Hardy.

En la cinta, el británico interpretó al personaje principal "Max Rockatansky" mientras que Theron fue "Imperator Furiosa", lugarteniente del villano "Immortan Joe" que se vuelve contra su líder para colaborar con "Max" mientras escolta a mujeres jóvenes a un lugar seguro.

El libro relata un hecho sobre un atraso de tres horas por parte de Hardy y cuando arribó al set, Theron le preguntó "¿Qué tan irrespetuoso eres?" y dijo que los productores deberían "multar al cabrón con 100 mil dólares por cada minuto que ha detenido a este equipo".

Hardy respondió "cargando hacia ella" y diciendo "¿Qué me dijiste?". El operador de cámara Mark Goellnicht dijo en el libro que el actor parecía "bastante agresivo" y que Theron "realmente se sentía amenazada".

"Ese fue el punto de inflexión, porque luego dijo: 'Quiero a alguien como protección'", afirmó Goellnicht, mientras la propia actriz afirmó al libro el tema "llegó a un lugar en el que estaba un poco fuera de control, y había una sensación de que tal vez enviar a una mujer productora podría igualar algo, porque no me sentía segura".

"No quiero poner excusas por el mal comportamiento, pero fue un rodaje difícil. Ahora, tengo una perspectiva muy clara de lo que pasó. No creo que tuviera esa claridad cuando estábamos haciendo la película. Estaba en modo supervivencia", expresó la actriz.

El coprotagonista Nicholas Hoult, que interpretó a "Nux", comparó la atmósfera en el set con estar "en tus vacaciones de verano y los adultos en la parte delantera del auto están discutiendo".

"Mad Max: Fury Road" se estrenó en 2015 y fue nominada a 10 Premios Oscar, consiguiendo seis galardones, entre ellos Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Mejor Montaje.