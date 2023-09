Los fuertes testimonios de las mujeres que acusan a Russell Brand de violación

El actor y presentador británico Russell Brand fue acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, según una investigación realizada por los diarios "The Times" y "The Sunday Times", y la televisión "Channel 4".

Las cuatro mujeres aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Brand entre 2006 y 2013, en la cúspide de su fama como presentador en el Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron haber padecido su conducta "controladora, abusiva y depredadora".

Los cuatro testimonios contra Russell Brand

En un adelanto difundido por los cuatro medios de comunicación, una de las denunciantes acusa que el humorista la violó contra la pared de su casa.

"Me agarró de la ropa interior, tirando de ella hacia un lado. Yo le decía que me dejara y él no lo hacía, hasta que me empujó contra la pared", contó.

Otra de las mujeres asegura que fue agredida por el actor cuando ella tenía sólo 16 años y él 31. Habrían tenido una relación emocionalmente abusiva de tres meses.

La mujer, que tiene actualmente 31 años, contó que Russell la agredió sexualmente cuando estaban al final de la relación.

"Estaba sentada en la cama contra la cabecera y me metió el pene por la garganta sin dejarme respirar. Me estaba ahogando y no podía respirar, y yo lo empujaba y él no retrocedía en absoluto", recordó.

"Yo estaba llorando y él me dijo: 'Sólo quiero que se te corra el rímel'", agregó.

La tercera denunciante habría trabajado con el actor: cuando él la agredió "Me agarró y me puso en la cama, yo estaba completamente vestida y él estaba desnudo... Entonces me puso hacia abajo... Mientras, yo pensaba: 'Oh Dios mío, me violó'".

Asegura además que el hombre la amenazó con emprender acciones legales si le contaba a alguien lo ocurrido.

Finalmente, la cuarta mujer aseguró haber sido agredida sexualmente por Brand y que él era física y emocionalmente abusivo con ella.

La respuesta de Russell Brand a las acusaciones

Antes de que la información completa de la investigación fuera publicada, Brand se anticipó y publicó un video en sus redes sociales en el que niega haber cometido alguno de los actos mencionados.