Macaulay Culkin le pide a J.K. Rowling un papel en nueva cinta de "Harry Potter"

El actor Macaulay Culkin demostró todo su fanatismo por el universo de "Harry Potter" luego de realizarle una particular petición a J.K. Rowling, la escritora que creó al joven mago.

A través de su cuenta de Twitter, el ex amigo de Michael Jackson le pidió a la británica si podía incluirlo en la próxima película de la saga de "Animales Fantásticos...".

"¿Puedes inscribirme en la próxima película? Soy Macaulay Culkin (de "Mi pobre angelito") y también fui un "Pagemaster" (tengo experiencia con magia)", dijo el intérprete en referencia al trabajo que hizo durante su infancia en la década del 90.

Además Culkin alabó la revelación que se hizo en el último trailer de "Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" sobre el origen de la serpiente "Nagini", uno de los enemigos de "Harry Potter".

La petición también se extendió al actor Dan Fogler, a quien prometió un masaje en la espalda en caso de conseguir un papel en la cinta.

Tras la saga "Mi pobre angelito" la carrera de Macaulay Culkin comenzó un declive, dejando un saldo de cinco películas en 15 años. Su último trabajo fue "Adam Green's Aladdin" de 2015.

Hey @mrdanfogler put in a good word for me. There's a back rub in it for you. ;)



BTW, it's me Macaulay Culkin (From Home Alone 2/we're friends in real life).