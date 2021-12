Mahershala Ali estrena película "Swan Song": "No hay que enfatizar el miedo a la muerte, aprovecha al máximo el tiempo que nos queda por vivir"

Tres años después de conseguir un Oscar por "Green Book", Mahershala Ali regresa a la pantalla grande en un doble papel protagónico con "Swan Song", nueva cinta que se estrena este viernes 17 en Apple TV+.

La película de ciencia ficción se centra en un esposo y padre, interpretado por Ali, a quien se le diagnostica una enfermedad terminal, pero al mismo tiempo se le presenta una controvertida solución alternativa para reemplazarse a sí mismo con un clon.

El actor estadounidense interpreta tanto a "Cameron" como a su copia, llamado "Jack", un doble rol que define como "Jack que quiere sentir que hay un parentesco y una hermandad allí y que podrían trabajar juntos hacia el mismo fin. Y Cameron está luchando con un conjunto diferente de problemas. No está seguro de poder confiar en esto", expresó por videollamada en conversación con la prensa, con participación de Cooperativa.

La opción de crear un clon tras la muerte para Mahershala es "difícil" y asegura que si ocurriera en la vida real "para mí, todavía tengo que inclinarme por seguir el orden natural de las cosas y realmente respetar un entendimiento de que todo nuestro tiempo va a llegar a su fin. Y ninguno de nosotros llega a determinar cuándo es eso".

"Si realmente se me presentara eso como una oportunidad, me imagino que sería una decisión muy, muy difícil de tomar, así que, ya sabes, es la cuestión del millón de dólares. No estoy 100% seguro, pero creo que no lo haría", expresó.

"Me imagino que todos pensamos en la muerte hasta cierto punto", siguió Mahershala, "ninguno de nosotros sabe cuándo nos vamos a ir. Pero creo que, en todo caso, para mí, es poner énfasis en cómo vives. Viva tan plenamente y tan presente como sea posible para hacer un inventario de sus propios deseos y necesidades y los deseos y necesidades de las personas que lo rodean y haga lo mejor que pueda para hacerlo", expresó.

"Con suerte, antes de que seamos conscientes de que vamos a pasar a otra vida o lo que sea, creo que todos tenemos la capacidad de vivir de la manera más plena y apasionada posible para realmente acoger a nuestros seres queridos. No hay que enfatizar el miedo a la muerte, aprovecha al máximo el tiempo que nos queda por vivir", expresó el actor.

También Mahershala habló sobre el director, el irlandés Benjamin Cleary, que hasta ahora había presentado solo cortometrajes y ahora estrena su primer largometraje. "Lo que priorizo ​​es lo buena que es esa historia, lo bueno que es el guión. Y luego en la conexión con el director, aunque él o ella ha hecho 10 películas o un cortometraje de 15 minutos", contó.

Y agregó: "Por supuesto, quiero trabajar con buenos y jóvenes cineastas y apoyarlos. Si estoy trabajando con un joven cineasta, entonces, para mí, tiene que haber una sensación de que esta persona tiene un grado excepcional de potencial, y lo tiene".

"Swan Song" está disponible desde este viernes en Apple TV+.