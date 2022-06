Maria Bakalova de "Borat 2" se integra al elenco de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3"

La actriz búlgara Maria Bakalova, conocida por su trabajo en "Borat Subsequent Moviefilm", se integró al elenco de "Guardianes de la Galaxia Vol.3".

Según detalla Deadline, la nominada al Oscar ocupará un rol clave dentro de esta próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.

"Ella es increíble", aseguró el director de la cinta, James Gunn, confirmando la incorporación de Bakalova.

La actriz se sumará a un elenco compuesto por Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter y Chuk Iwuji.

En "Borat Subsequent Moviefilm", Maria Bakalova interpretó a la hija del personaje de Sacha Baron Cohen, papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de reparto.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" se estrenará el 5 de mayo de 2023.

Yes yes yes, okay, I guess I should be surprised it took you guys this long to get this one. @MariaBakalova96 is incredible. #gotgvol3 https://t.co/4lPsmut3q7