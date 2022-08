Mark Ruffalo da su apoyo de cara al plebiscito: "Todos los ojos y esperanza en Chile"

A través de Twitter, el actor estadounidense Mark Ruffalo se refirió al próximo plebiscito de septiembre sobre una nueva Constitución.

El hombre detrás de "Hulk" citó un tuit en el que una usuario se refiere a que "el pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación".

Ante ello, Ruffalo escribió: "Todos los ojos y esperanza en Chile".

All eyes and hope on Chile. https://t.co/IBcCgkAbfd