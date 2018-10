Mark Ruffalo fue "despedido" tras revelar el nombre de "Avengers 4"

El actor Mark Ruffalo, conocido por interpretar a "Hulk" en el universo cinematográfico de Marvel, nuevamente se adelantó a los tiempos y reveló cuál será el nombre de la próxima película de "Avengers", lo que le costó su trabajo.

Recordando su anterior "metida de pata" (cuando habló del final de "Infinity War"), Ruffalo fue presionado por el animador Jimmy Fallon para que entregara más detalles de la próxima cinta de súper héroes.

""En cierto modo, en el pasado... tal vez haya cometido ese error, sobre algunos spoiler. Bueno, básicamente arruiné el final de 'Avengers: Infinity War'", asumió el actor justo antes de decir que la cuarta cinta será bautizada como "Annihilation" (Aniquilación).

A las pocas horas de haberlo dicho, Ruffalo acudió a Twitter para pedirle a Fallon que "cortara" ese segmento de su programa. "Confío en que lo harás. Eso fue 'extraoficial'. Por favor, no me metas en problemas con Marvel otra vez", le dijo.

El conductor de TV no respondió, pero quienes si lo hicieron fueron los hermanos Russo, directores de "Infinity War" y "Civil War". "Mark, estás despedido", fue el breve mensaje que le enviaron a "Hulk".

¿Spoiler real o estrategia publicitaria? Lo cierto es que "Avengers 4" llegará a los cines el 3 de mayo de 2019 y significará la salida del universo cinematográfico para varios actores.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M