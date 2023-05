Martin Scorsese hará una película sobre Jesús tras reunirse con el Papa Francisco

El cineasta Martin Scorsese, que acaba de presentar en el festival de Cannes su nueva película "Killers of the Flower Moon", ya tiene listo su próximo proyecto cinematográfico.

Según reportan diversos sitios el estadounidense anunció que hará una película sobre Jesús, idea que fue motivada tras reunirse con el Papa Francisco este fin de semana.

"He respondido al gusto del Papa por los artistas de la única forma que sé: imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús. Y estoy pronto a empezarlo", anunció Scorsese en una conferencia de prensa desde el Vaticano.

En esta reunión con el sumo pontífice, el director habló de su cercanía a la religión católica y de cómo la ha retratado en el cine, especialmente en "La última tentación de Cristo" de 1988.

