Marvel hizo oficial la llegada de Harrison Ford y se sumará a "Capitán América 4"

Harrison Ford se sumará a una nueva franquicia taquillera al unirse al Universo Cinematográfico de Marvel en el papel del "General Ross".

El actor de 80 años tomará el papel que interpretó William Hurt en "The Incredible Hulk" (2008), "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019) y "Black Widow" (2021). Hurt falleció en marzo pasado a los 71 años.

Ahora, Ford se convertirá en el "General Ross" en "Capitán América: New World Order" o "Capitán América 4", cinta que tendrá a "Sam Wilson" portando el escudo luego de la serie "The Falcon and the Winter Soldier".

El rodaje de "Capitán América: New World Order" comenzará a principios de 2023 y su estreno será el 3 de mayo de 2024.