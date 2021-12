Marvel y Sony harán campaña para que "Spider-Man: No Way Home" compita por el Oscar a Mejor Película

"Spider-Man: No Way Home" podría convertirse en la cuarta película de Marvel en hacerse acreedora de un premio Oscar. Hasta el momento, el gigante de las películas de super héroes solo cuenta con tres estatuillas, todas ellas gracias a Black Panther.

La película del hombre araña cuenta con un 94% de aceptación en Rotten Tomatoes, una plataforma legítima que la transforma en la película de Spidey más exitosa, y por lol demás, suma todos los criterios para competir como Mejor Película del año en los premios más importantes de la cinematografía.

Sin embargo, el éxito de la cinta no garantiza que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la nomine para competir por una estatuilla dorada, de manera que Marvel y Sony barajan la opción de trabajar en una campaña que lo logre y eliminar el sesgo que existe con este tipo de películas.

Kevin Feige se refirió a la posibilidad en entrevista con The Hollywood Reporter: "Creo que ambos tipos de películas merecen reconocimiento", dijo Feige. Luego agregó, "el arte que se dedica a la narración de historias que conectan con una amplia gama de personas a un nivel muy emocional".

"Es algo bueno cuando la gente está en un cine y se pone de pie y grita. Es bueno cuando la gente se seca las lágrimas porque está pensando en sus últimos 20 años de cine y lo que ha significado para ellos", dijo el productor del MCU. "Eso, para mí, es algo muy bueno, el tipo de cosas para las que, en su momento, la Academia se fundó para reconocer".

La película ya cuenta con un arrollador éxito comercial, pero tanto de Mavel como fueron claros en indicar que no quieren que el éxito de la cinta se vea condicionado únicamente al aspecto económico. "El aspecto comercial de calidad es realmente difícil de lograr. No Way Home es una excelente realización cinematográfica. Y esto es con lo que la Academia necesita estar conectada", dijo Tom Rothman, el presidente de Sony Pictures.

Feige y Rothman recordaron el éxito que tuvo en el pasado "El Señor de los Anillos: el retorno del Rey" en los premios Oscar, donde se adjudicaron 11 estatuillas, a pesar de ser una película de fantasía y no dudaron en señalar que esperan que pase lo mismo con "No Way Home".

"Esta película (No Way Home) tardó 20 años en realizarse. Es realmente una carta de amor a todas las películas de Spider-Man anteriores, a todas las personas que trabajaron en esas películas y al género de películas de superhéroes", dijo Feige.

"En la forma en que El Retorno del Rey fue una especie de celebración y culminación de todo ese trabajo increíble que se había hecho en esa trilogía, esta es una celebración tanto de nuestro trilogía Homecoming y de las otras cinco encarnaciones de Spider-Man que habían sucedido antes", indicó Rothman. "Al igual que la tercera película de 'El Señor de los anillos', esta es la conclusión de una serie épica y es un cine comercial de calidad. Black Panther fue un cine comercial de calidad. Es fundamental que la Academia no pierda su conexión con el cine comercial de calidad", señaló.

Las nominaciones serán reveladas en febrero del 2022, pero desde Marvel Studios y Sony no tienen planes de escatimar en gastos para levantar una campaña que les permita alzar nuevamente una estatuilla dorada.