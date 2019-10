"Me sentí como en protección de testigos": Así se gestó la secreta escena de "El Camino"

Esta nota contiene detalles que podrían ser considerados como spoilers acerca de "El Camino: Una película de Breaking Bad", la cual se estrenó el viernes 11 de octubre en Netflix.

En general la película "El Camino", que sigue la vida de Jesse Pinkman tras los eventos de "Breaking Bad", dejó satisfechos a los fanáticos. Mediante flashback y escenas ambientadas en el presente, la cinta recrea la estética de la serie original y entrega una conclusión que no altera el desenlace de lo visto en TV.

Uno de los aspectos más celebrados por los espectadores fue el "regreso" de Walter White (Bryan Cranston), quien aparece junto a Pinkman en un flashback ambientado en el episodio "Four days out" de la segunda temporada. Dicha escena, que se ubica en el epílogo de "El Camino", no solo es una especie de fan service hecho con mucho amor, si no que también aporta a la narrativa.

"Haría lo que fuese por él (Vince Gilligan, creador), porque sé que es muy devoto a la integridad de los personajes. No lo hubiese hecho si no hubiese tenido un lugar pertinente en la narración", detalló Bryan Cranston a Rolling Stone, quien rodó la escena en completo secreto.

Para ello el actor fue trasladado en secreto desde Nueva Jersey hasta Albuquerque aprovechando un par de días libres que consiguió en medio de la temporada de su obra "The Network" en Broadway. El actor junto a su esposa viajaron en un jet privado y luego fueron trasladados a una residencia arrendada vía Airbnb en exclusiva para la pareja.

"Me sentí como en un programa de protección de testigos. Y ahí estaba, no salí en dos días, pero sí fui a una fiesta en casa de Aaron el lunes en la noche. Eso fue después de filmar la escena en el restaurant. El martes solo quedaba la grabación en el pasillo del hotel y después de eso volví a un avión", detalló Cranston sobre el rodaje.

La escena del restaurant fue registrada con la presencia de una docena de extras, los que eran familiares y amigos de confianza de la producción para evitar filtraciones. Con Cranston también se tomaron medidas: "Estaba cubierto con una capa, totalmente tapado, parecía alguien de The Handmaid's Tale. Ni siquiera yo podía ver bien. Fue todo muy secreto, pero estoy feliz. Creo que es bueno sorprender a los fans", recordó el actor.