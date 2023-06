Michael Cera recordó cuando Rihanna le dio fuerte cachetada: "Me dejó desorientado"

Michael Cera, conocido por la comedia dramática "Juno", rememoró la icónica escena de la película "This is the End", donde el actor recibe un fuerte cachetazo por parte de Rihanna, que recordó fue un golpe real.

La escena en cuestión se da en un filme en la que participan distintas celebridades interpretándose a sí mismas. En ella, mientras están en una fiesta, se ve al actor dándole una nalgada a la estrella pop, a lo que ella respondió con una fuerte cachetada.

En entrevista con la revista Rolling Stone, Cera narró que primero le pidió permiso para darle el golpe y también solicitó que Rihanna respondiera de manera real. "No creo que haya costado mucho convencerla", dijo.

"Pensé que se vería mejor que una cachetada falsa, porque realmente puedes sentirlo. Definitivamente no me arrepiento", aunque reparó que "me pegó en la oreja, lo que me dejó desorientado. Afortunadamente, no perdí mi audición por eso".

Hace un par de años, el director del largometraje, Seth Rogen, se había referido al momento y mencionó que "realmente le pegó más fuerte que la mierda como seis veces. Eventualmente (Michael Cera) dijo: 'no puedo seguir haciendo esto'".