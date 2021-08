Michael Keaton admitió confusión con Universo de Marvel: "No tengo idea de lo que están hablando"

Pese a aparecer en una de las cintas del Universo de Marvel, Michael Keaton aseguró que tiene problemas para mantener en orden las conexiones del MCU.

El actor filmó la película "Morbius" de Sony, derivada de la franquicia de películas Spider-Man con Jared Leto como un científico llamado Michael Morbius, en la que volvió a interpretar a "Adrian Toomes", también conocido como "The Vulture", tal como en "Spider.Man: Homecoming".

El hecho de que un personaje de la película de Spider-Man aparezca en uno de las producciones derivadas de Sony confundió a Keaton, que además repetirá su rol de "Batman" en la próxima "The Flash" de DC Comics.

Todo lo confesó Keaton con The Hollywood Reporter, al decir que mientras filmaba "Morbius", el equipo empezó a explicarle a través de la lógica del universo ficticio, haciendo referencia a puntos recientes de la trama de Marvel.

"Asentí con la cabeza como si supiera de qué diablos están hablando. Les digo: 'Ajá'. Y pienso: 'Es posible que me estés explicando la física cuántica ahora mismo. Todo lo que sé es que conozco a mi chico. Y sé lo básico'", dijo Keaton.

"Finalmente", siguió el actor, "me estaban mirando y se echaron a reír. Dijeron: 'No sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad?'. Yo dije: 'No, no sé, no tengo idea de lo que están hablando'".

"Morbius" de Sony se estrenará en enero de 2022 y "The Flash" de DC en noviembre del próximo año.