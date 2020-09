Michael Rooker revela "gran batalla" tras contagiarse de coronavirus

El actor de "The Walking Dead" y "Guardianes de la Galaxia" Michael Rooker reveló que se está recuperando del COVID-19 y dice que superar la enfermedad fue "una gran batalla".

Rooker publicó en su cuenta de Facebook su lucha tras dar positivo, compartiendo una imagen de su certificación como libre del coronavirus y afirmando que fue "una gran batalla".

"Si ya no han descubierto por qué me he estado aislando en este increíble 'Airstream' mío, permítanme ayudarlos a todos diciéndoles que he estado luchando contra el COVID-19", escribió.

"Tengo que hacerles saber a todos que ha sido una gran batalla. Y como en cualquier guerra, todo es justo. Y en medio de esta batalla épica, he llegado a la conclusión de que no hay mucho que uno pueda hacer externamente para combatir el COVID-19 una vez que ha entrado en su cuerpo", expresó Rooker.

El actor (que también aparecerá en la próxima "The Suicide Squad") dijo que no tomó "ningún medicamento, vitamina o suplemento adicional" por temor a tener un "daño, ya que los riñones y el hígado se habrían tensado gravemente".