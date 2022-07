Mickey Rourke carga contra Tom Cruise: "Lleva 35 años haciendo el mismo papel"

El actor Mickey Rourke criticó duramente a su colega Tom Cruise, calificando su extensa carrera como "irrelevante".

El protagonista de "El luchador" estuvo en el programa del británico Pierce Morgan, donde se le consultó por el éxito "Top Gun: Maverick" y su camino a convertirse en la película más taquillera del año, gracias sus 1.185 millones de recaudación.

Al respecto Rourke dijo que "eso no significa una miera para mi, el tipo (Cruise) lleva 35 años haciendo el mismo papel. No puedo respetar eso".

"No me importa el dinero o el poder. Me importan los tipos que se esfuerzan en sus carreras actorales", agregó, mencionando a Al Pacino, Marlon Brando y Richard Harris entre sus referentes.

Además el intérprete de 69 años opinó sobre Tom Cruise que "en mi mundo, es irrelevante".

