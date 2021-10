Miembro de "Rust" acusa "negligencia y poco profesionalismo" en el Caso Alec Baldwin

El jefe del departamento de electricidad de "Rust" aseguró que hubo "negligencia y poco profesionalismo" en el caso de Alec Baldwin, el actor que accidentalmente mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de esta película.

A través de sus redes sociales, según rescató Deadline, el hombre llamado Serge Svetnoy aseguró que hubo una serie de errores profesionales y detalló que "fue la negligencia de la persona que iba a revisar el arma en el lugar y no lo hizo, la persona que tenía que anunciar que había un arma cargada en el lugar y no lo hizo y la persona que debió haber chequeado el arma antes de llevarla al set que tampoco lo hizo".

"Para ahorrar algo de dinero contratan gente que no está completamente capacitada para un trabajo complejo y peligroso y arriesgas tu vida y la del resto de las personas que están ahí", sostuvo el profesional de la fatídica producción.

En ese sentido apuntó a que el tema presupuestario de una película no era excusa para que esto ocurriera ya que "ningún peso ahorrado vale la vida de una persona".

Svetnoy también criticó directamente al departamento de armería y a la joven armero Hannah Gutiérrez-Reed: "no hay manera de que una mujer de 24 años pueda ser una profesional en armería, ni nadie de su misma edad en su escuela, su vecindario o su Instagram. Los profesionales son gente que ha pasado años en el set, gente que conoce este trabajo de la A a la Z".

Gutiérrez-Reed ha sido recientemete apuntada por diversas figuras como una armera irresponsable y con poco conocimiento sobre armas.

Filming was briefly halted on the set of 24-year-old armorer Hannah Gutierrez-Reed’s last movie after she allegedly gave a gun to an 11-year-old without checking it properly. Gutierrez-Reed was also the armorer on the set of the movie “Rust.” https://t.co/Kv2QGkXYTF