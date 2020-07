Muere Alan Parker, director de "Expreso de medianoche" y "The Wall"

El cineasta británico Alan Parker falleció este viernes a los 76 años producto de una larga enfermedad, informó el Instituto Británico de Cine.

Parker fue conocido por su trabajo en películas como "Expreso de medianoche" y "Mississippi Burning", con las que recibió dos nominaciones al Oscar como Mejor Director.

Además dirigió otras cintas reconocidas como "Evita" junto a Madonna, la cinta inspirada en el disco "The Wall" de Pink Floyd, "Los Commitments" y "The Life of David Gale", la última cinta que hizo en 2003.

We're deeply saddened to learn that British filmmaker Alan Parker passed away this morning. Also a former Chairman of the BFI, his works as director include Midnight Express, The Commitments and Angela's Ashes https://t.co/wuBtJvHG1b pic.twitter.com/TDEqyxWgWb