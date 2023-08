Muere el director de "El Exorcista" William Friedkin a los 87 años

Este lunes falleció a sus 87 años el director estadounidense William Friedkin, conocido por haber dirigido la clásica película "El Exorcista" de 1973.

El cineasta falleció en su residencia de Los Angeles por causas que se desconocen, según informó su esposa Sherry Lansing.

Si bien Friedkin inició su carrera en televisión dirigiendo algunos episodios de "Alfred Hitchcock presenta", se hizo mayormente reconocido por su trabajo en el cine. En 1967 publicó su primer largometraje titulado "Good Times", pero fue en 1971 cuando hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Director por "The French Connection".

Pese a sus laureles fue en 1973 cuando consiguió fama mundial al dirigir "El Exorcista", una cinta basada en la novela homónima que consiguió 10 nominaciones a los Oscar y se convirtió en una película de culto.

Posteriormente siguió una exitosa carrera como director en cine dirigiendo cintas como "To Live and Die in L.A.", "Cruising", "The Hunted" y "Bug", entre otras. Además dirigió programas de televisión como "The Twilight Zone" y "Cuentos de la cripta".