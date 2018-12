Nasa entregó recomendaciones a Marvel para recuperar a "Tony Stark"

El impacto del trailer para "Avengers: Endgame" sigue creciendo. El entusiasmo de los fanáticos por la película fue gigantesco, al punto de que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, también tuvo su propia reacción al adelanto.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, tras su enfrentamiento con "Thanos" en "Infinity War", aparentemente "Tony Stark" logró escapar del planeta "Titán", pero se encuentra a la deriva en medio del espacio.

"Solo para que conste, estar a la deriva en el espacio exterior sin posibilidad de rescate es más divertido de lo que suena. La comida y el agua se acabaron hace cuatro días. El oxígeno se agotará mañana por la mañana", cuenta "Iron Man" en el trailer.

Es por eso que la NASA le envió a Marvel un par de recomendaciones a través de Twitter para recuperar al superhéroe perdido.

"Hey Marvel, nos enteramos sobre lo de Tony Stark. Como sabemos, lo primero que tienen que hacer es esperar en el control de la misión por un 'Avengers, tenemos un problema'", indica la publicación.

Aunque "si él no puede comunicarse, recomendamos que los equipos terrestres usen todos sus recursos para escanear los cielos por su hombre perdido".

La reacción de la NASA tuvo una positiva respuesta de los usuarios, obteniendo más de 102.300 retuits y 198.400 "me gusta".

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq