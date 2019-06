Netflix compró la película "Tick, Tick... Boom!" de Lin-Manuel Miranda

La plataforma digital Netflix compró los derechos de "Tick, Tick... Boom!", una película que supondrá el debut como director de cine de Lin-Manuel Miranda, informó el medio especializado Variety.

"Entonces, ¿ahora ya saben por qué (el guionista) Steven Levenson y yo estábamos en Los Ángeles? Hola, Netflix", dijo Miranda en Twitter para confirmar la noticia.

Las fuentes de Variety señalaron que Andrew Garfield es el principal candidato para protagonizar esta cinta, pero aclararon que todavía no se ha llegado a un acuerdo para fichar a este actor conocido por "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" y que fue nominado al Óscar por "Hacksaw Ridge" (2016).

Después de alcanzar la fama con el musical "Hamilton", Miranda se sentará en la silla de director para adaptar al cine el musical "Tick, Tick... Boom!", que firmó Jonathan Larson.

El polifacético artista de origen puertorriqueño, que en 2014 participó como actor en un montaje off-Broadway de "Tick, Tick... Boom!", será también productor de este largometraje junto a Brian Grazer y Ron Howard, entre otros.

Steven Levenson se encargará del guion de la película.

Basada en la propia vida del autor Jonathan Larson, el musical "Tick, Tick... Boom!" se centraba en un joven compositor que sueña con triunfar en Broadway.

"Tener ahora la oportunidad de hacer mi debut como director, en colaboración con la familia Larson y este increíble equipo creativo, y adaptar una obra que amo tan profundamente es un privilegio que me llena de humildad", dijo Miranda en julio de 2018 cuando se conocieron sus planes de llevar "Tick, Tick... Boom!" a la gran pantalla.

Miranda se ha convertido en los últimos años en un gran embajador de la cultura latina en EE.UU. y, tras formar parte de "Mary Poppins Returns" (2018) como actor, ahora está trabajando también en la adaptación al cine de su musical "In the Heights".

Este proyecto contaba con el respaldo de The Weinstein Company, pero, tras el hundimiento de la compañía debido a las múltiples acusaciones de agresión sexual en contra del productor Harvey Weinstein, los derechos de "In the Heights" fueron adquiridos por Warner Bros.

John M. Chu, que triunfó con la comedia romántica "Crazy Rich Asians" (2018), será el director de "In the Heights", en cuyo elenco figura, además de Miranda, el actor Anthony Ramos.