El codirector ejecutivo de DC Studios, Peter Safran, recientemente entregó el real motivo de por qué la película "Batgirl" nunca vio la luz, a pesar de haber completado sus grabaciones en agosto del año pasado.

Si bien Warner Bros anteriormente excusó la cancelación debido a motivos económicos, Safran explicó que el no publicar filme, que tuvo pésima recibida en las primeras muestras entre espectadores y expertos, fue para salvar el prestigio de la DC.

"La he visto", reveló a IndieWire el delegado sobre la cinta protagonizada por Leslie Grace, Brandon Fraser y J.K. Simmons. "Había mucha gente con un talento increíble delante y detrás de la cámara. Pero la película no se podía estrenar. A veces pasa. Esa película no se pudo estrenar", reiteró.

Aseguró que el estudio "y el equipo tomaron una decisión muy audaz y valiente al cancelarla, porque habría perjudicado a DC. Habría perjudicado a las personas implicadas. Creo que realmente se levantaron para apoyar a DC, los personajes, la historia, la calidad y todo eso".