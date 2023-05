¿No era Iron Man?: Jon Favreau reveló el personaje que Robert Downey Jr. casi interpreta en Marvel

El paso de Robert Downey Jr. en Marvel marcó un antes y un después en la franquicia de superhéroes interpretando a "Tony Stark/Iron Man", uno de los favoritos del público.

Sin embargo, Jon Favreau, intérprete de "Happy Hogan" y director de las dos primeras cintas del hombre de hierro, reveló que el actor había sido considerado previamente para otro papel en el MCU.

"Recuerdo que ustedes ya se habían reunido con él para Doctor Doom en otro proyecto. Creo que había venido para algo de los 'Cuatro Fantásticos'", recordó Favreau a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en un vídeo por el 15 aniversario de la película.

Finalmente, el papel de "Victor Von Doom" fue dado a Julian McMahon, quien interpretó al villano en la fracasada saga de 2005, mientras que Downey asumió más tarde el papel del "genio, millonario, filántropo y playboy".

"Una vez que fue elegido, mi vida se volvió mucho más fácil porque entendió la voz del personaje. Y luego, uno por uno, otros actores se sumaron y se convirtió en algo interesante", expresó el cineasta, con Feige asegurando que la elección del intérprete de 58 años fue "una de las mejores decisiones de Hollywood".

"Le diría a Robert: 'No estaríamos en este lío si no fuera por ti', no tendríamos un estudio si no fuera por él", aseguró Feige, recordando los días "oscuros" de Marvel antes del filme de 2008.

Downey, que volverá a la gran pantalla con "Oppenheimer" el próximo julio, apareció en 10 de las películas de superhéroes antes de colgar el traje de "Iron Man" en la taquillera "Avengers: End Game" (2019).