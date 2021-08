"No somos un experimento": Estrella de "Shang-Chi" dispara contra el CEO de Disney

El actor Simu Liu, que protagonizará la película "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", explotó contra el CEO de Disney Bob Chapek por sus comentarios sobre el modelo de estreno que tendrá esta cinta, el cual calificó como "un experimento interesante".

"No somos un experimento interesante. Somos los desvalidos, los subestimados. Somos los que rompemos con los moldes, somos la celebración de la cultura y la alegría que permanecerá después de este batallado año", escribió el intérprete en sus redes sociales.

La semana pasada Chapek calificó de experimento el estreno de "Shang-Chi" debido a que esta llegará a los cines el 3 de septiembre y se podrá ver en streaming 45 días después.

"Estoy en llamas para hacer historia este 3 de septiembre", adelantó Liu, confiado en la respuesta que tendrá su película en el público.

Este será el primer estreno de Disney en este formato desde el inicio de la pandemia. Producciones anteriores como "Cruella", "Mulan" y "Black Widow" debutaron paralelamente en el streaming y en los cines.